Como resultado de trabajos de coordinación interinstitucional, autoridades federales lograron la detención de 11 presuntos integrantes de una célula delictiva en el estado de Chihuahua, entre ellos Roberto “N”, identificado por el Gobierno de México como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Los hechos ocurrieron en la localidad de El Pueblito, municipio de Aldama, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban recorridos terrestres.

Durante dichas acciones, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al verse en riesgo, repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

Tras el operativo, se detuvo a Roberto “N”, alias “El 02”, junto con otras 10 personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo que opera en la zona. También se aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.

¿De qué se le acusa a Roberto “N”?

De acuerdo con la información oficial, Roberto “N” forma parte de una célula delictiva señalada por generar violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, así como por su probable participación en confrontaciones entre grupos antagónicos en Ojinaga.

Además, cuenta con un proceso de extradición en curso solicitado por Estados Unidos y es considerado un objetivo prioritario por el Gobierno Federal.

En el operativo se les aseguró armamento, artefactos explosivos, ametralladoras, dos fusiles Barret y un dron. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

A los detenidos se les informaron sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

EE