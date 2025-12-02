Ha pasado un mes desde el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, mismo que dejó un saldo de 24 muertos y 14 personas fallecidas, pero allí aún el tiempo parece detenido. El altar, ubicado frente a lo que queda del lugar, se ha convertido en un punto de memoria. Muchos susurran que conocieron a una de las 24 víctimas, otros solo dejan flores, veladoras, mensajes. Silencio.

Hasta ahora, la Fiscalía ha realizado 553 actos y ninguna detención; solo algunos funcionarios han sido separados de sus cargos. De acuerdo con el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, la investigación avanza entre peritajes, entrevistas, análisis técnicos y diligencias de gabinete.

Destacan 150 dictámenes periciales, incluyendo los de identificación de víctimas, 148 entrevistas, entre empleados, directivos, testigos y familiares. También se hicieron 198 requerimientos oficiales dirigidos a instituciones públicas y privadas. A estos, se suman los estudios especializados para determinar las causas, con precisión, del siniestro.

Además de la pérdida humana, pequeños comerciantes reportan desplomes en sus economías

A nivel económico, la zona no ha logrado levantarse. Según la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, las ventas se desplomaron 50%, lo que representa pérdidas superiores a 67.5 millones de pesos para los negocios locales.

Las tiendas más pequeñas —las que dependen del flujo diario para sobrevivir— han sido las más golpeadas. "Las grandes cadenas cuidan sus intereses. Nosotros estamos cuidando la comida de nuestras familias", lamenta Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo.

Esta situación, explica, ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de las pequeñas y medianas empresas del corazón comercial de la ciudad.

Como Unión de Comerciantes, señala, emprenderán acciones legales contra Waldo's y contra quien resulte responsable por los daños y perjuicios ocasionados; y agrega que solo están a la espera de los resultados de la Fiscalía para proceder conforme a derecho.

Hermosillo aún respira humo de la tragedia. El centro de la ciudad es un mosaico de sentimientos, veladoras encendidas y familias que se aferran a los recuerdos de las 24 personas que murieron en el lugar.

