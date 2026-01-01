Personal de la Secretaría de Marina, rescató a tres náufragos en las aguas de Puerto Chiapas, en la región costa de la entidad.

Los marinos acudieron al salvamento después de recibir un reporte de emergencia sobre una embarcación con tres tripulantes, que había sufrido un accidente, durante actividades de pesca, aproximadamente a 46 millas náuticas (85 kilómetros) de la costa.

El percance hundió la nave y dejó en riesgo a sus ocupantes, que lanzaron el llamado de emergencia y se pidió la ayuda de salvamento.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval, en funciones de Guardia Costera, ante la emergencia activó los protocolos de búsqueda y rescate.

Los rescatistas ubicaron a las dos personas de origen extranjero y una de nacionalidad mexicana, quienes fueron auxiliadas por el personal naval.

Después fueron trasladados a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval para recibir la atención médica correspondiente.

Los dos extranjeros fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para los trámites legales correspondientes. El mexicano fue entregado a sus familiares.

La Secretaría de Marina, con esas acciones refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, así como de proporcionar apoyo oportuno a la comunidad marítima que desarrolla sus actividades en aguas nacionales.

EE