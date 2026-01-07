Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, municipio fronterizo con Oaxaca, golpeado por la violencia desde 2021, fue detenido por autoridades federales y estatales este lunes, acusado de estar ligado a grupos criminales.

La Fiscalía de Chiapas informó que el alcalde Ernesto Cruz fue detenido en un operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Policía Estatal, por su presunta vinculación con grupos criminales que operan en el área.

"Se integra una carpeta de investigación adicional en contra del imputado, quien fungía como presidente municipal de Cintalapa, por la posible vinculación con grupos criminales", dio a conocer.

Además de su posible vinculación con grupos criminales, Ernesto Cruz está acusado de los delitos de corrupción y malversación de recursos públicos; también se le han fincado cargos por ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.

Aunado a su detención, este martes, también fueron arrestados la síndica municipal Sally E. Gallardo Núñez y el tesorero del ayuntamiento, Reynol Valencia Cruz, funcionarios de confianza del alcalde, para ser investigados por los delitos de malversación de recursos públicos y otros.

Ante la ausencia de Cruz Díaz, se espera que el cabildo designe a un alcalde sustituto y sea el Congreso que lo ratifique en el cargo, para que concluya el periodo constitucional. Después de su detención, la Secretaría de Seguridad del Pueblo declaró que en Chiapas "la ley se cumple" porque "quien abuse del poder, enfrenta la justicia".

Cabe señalar que no es la primera vez que se implementaba un operativo en la alcaldía de Cintalapa, ya que el 12 de agosto del 2024, soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fuerza y Reacción Inmediata Pakal, detuvieron a 59 agentes de la Policía Municipal y al director de la corporación, Ulber Martínez Flores, funcionario de alta confianza del edil.

El jefe policiaco fue recluido en el penal del Amate por los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, pero también fueron detenidos 59 policías, de los que 10 fueron vinculados por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad en perjuicio de un ciudadano, el 27 de junio del 2025.

Apenas el pasado sábado 3 de enero, 156 elementos de la Policía Municipal de Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, municipios en poder de Morena y PVEM, fueron detenidos en un operativo. Sólo 11 de los agentes fueron judicializados por su presunta relación con actividades delictivas.

Fuentes de seguridad han dicho que en Cintalapa se ubica uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, “El señor de los caballos”, al que el Ejército, Guardia Nacional y Policía de Chiapas, busca afanosamente.

Tras la detención del alcalde de Cintalapa, ciudadanos pidieron al gobierno de Chiapas que continúe con las investigaciones, contra alcaldes presuntamente ligados a grupos criminales, en las regiones Frailesca, Fronteriza y Sierra, que han permitido operaciones del narcomenudeo y otras actividades ilegales.

Tres alcaldes detenidos en un año

Con la detención del alcalde de Cintalapa, suman tres presidentes municipales de Chiapas detenidos en un año.

El 30 de enero de 2025, fue detenido Visaí López Rodríguez, alcalde Bella Vista (PVEM), por sus presuntos vínculos con el crimen organizado; mientras que el 5 de enero también fue aprehendido José Antonio Villatoro Herrera, edil del Frontera Comalapa (Morena), acusado de corrupción, desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio.

Además, este pasado lunes fue recapturado Enoch Díaz Pérez, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quien había sido condenado a 100 años de prisión, por el homicidio de cinco hombres, entre ellos un menor de edad, pero liberado del penal de El Amate tras ganar un amparo.

Elementos lo detuvieron junto con su hermano Samuel Díaz, acusados de ser jefes de un grupo paramilitar conocido como Los Diablos.

AO

