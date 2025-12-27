Sábado, 27 de Diciembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 28 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Jueves 1 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

