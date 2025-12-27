Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 27 de diciembre prevé que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 28 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Jueves 1 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan