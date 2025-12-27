Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 27 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 28 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

