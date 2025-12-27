Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 27 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 47%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 28 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala