CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet: Requisitos y forma de obtenerlos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene activo un programa federal con el que se ofrece un chip con acceso gratuito a internet móvil, así como llamadas y mensajes de texto, dirigido a sectores de la población con rezago en conectividad. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el acceso a las tecnologías de la información como un derecho básico.

Este esquema busca reducir la brecha digital, principalmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y entre personas beneficiarias de programas sociales. La entrega del chip se realiza de manera presencial y está sujeta a requisitos específicos, por lo que no se trata de un apoyo universal ni automático.

¿Qué incluye el chip con internet gratis de la CFE?

El chip que entrega la CFE es una tarjeta SIM para telefonía móvil que permite acceder, sin costo, a un paquete básico de conectividad. El beneficio contempla datos móviles mensuales, además de minutos para llamadas nacionales e internacionales y mensajes de texto, suficientes para realizar actividades esenciales como trámites, comunicación cotidiana y acceso a plataformas educativas o informativas.

El servicio está pensado como un apoyo para personas que no cuentan con internet en casa o que enfrentan dificultades económicas para contratar un plan comercial. Para su funcionamiento, es indispensable contar con un teléfono celular desbloqueado y compatible con la red que utiliza la CFE.

¿Quiénes pueden recibir los chips gratuitos?

Los chips con internet gratis están dirigidos principalmente a beneficiarios de programas del Bienestar , estudiantes de nivel medio superior y superior, así como personas que forman parte de comunidades prioritarias. En algunos casos, también se entregan en zonas afectadas por emergencias o donde la conectividad es limitada.

La entrega se realiza a través de módulos oficiales instalados por las delegaciones del Bienestar o en jornadas comunitarias previamente anunciadas.

La distribución de los chips se lleva a cabo en distintos estados del país, de acuerdo con calendarios definidos por las autoridades federales y estatales, y los puntos de entrega suelen ubicarse en oficinas del Bienestar, espacios comunitarios o centros educativos, y se anuncian con antelación para que los beneficiarios acudan en las fechas establecidas.

Requisitos para obtener el chip con internet gratuito

Para solicitar el chip, las personas interesadas deben acudir a los módulos autorizados y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Teléfono celular desbloqueado y compatible.

En el caso de menores de edad, acta de nacimiento y acompañamiento de un tutor.

El trámite es personal y presencial, ya que se realiza una validación de datos antes de la entrega del chip. Las autoridades aclaran que el apoyo está sujeto a disponibilidad y a la verificación de que el solicitante cumpla con los criterios establecidos.

