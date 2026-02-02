La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026 para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez , el programa de apoyo económico más amplio del país dirigido a estudiantes de escuelas públicas en distintos niveles educativos.

Este depósito representa el primer pago del año, por lo que miles de familias lo esperan con gran expectativa. En esta ocasión, los recursos se entregarán de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario o tutor.

Aunque todavía no se ha publicado el calendario oficial, se confirmó que los pagos no iniciarán el lunes 2 de febrero, ya que es día feriado nacional y no habrá operaciones bancarias. Todo indica que los depósitos comenzarán el martes 3 de febrero, primer día hábil del mes, aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez podría confirmar los detalles hasta esa misma mañana.

Como ha ocurrido en años anteriores, no se descartan ajustes o retrasos, por lo que los primeros pagos podrían reflejarse hasta el miércoles 4 o jueves 5 de febrero, dependiendo de la disponibilidad del sistema y las instituciones bancarias.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez de febrero 2026

Martes 3: A

Miércoles 4: B

Jueves 5 y viernes 6: C

Lunes 9: D, E, F

Martes 10 y miércoles 11: G

Jueves 12: H, I, J, K

Viernes 13: L

Lunes 16 y martes 17: M

Miércoles 18: N, Ñ, O

Jueves 19: P, Q

Viernes 20 y lunes 23: R

Martes 24: S

Miércoles 25: T, U, V

Jueves 26: W, X, Y, Z

Las autoridades educativas recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a las redes y portales oficiales de la Coordinación de Becas, donde se publicará el calendario definitivo y los avisos de dispersión.

