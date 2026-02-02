La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra afinando los detalles del primer pago del año correspondiente a la Beca Rita Cetina , que beneficiarán a estudiantes de distintos niveles educativos en todo el país.

Este apoyo económico, uno de los más esperados por las familias mexicanas, iniciará con los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con la letra A. Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, todo apunta a que los depósitos arrancarán el martes 3 de febrero, primer día hábil del mes.

No obstante, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha confirmado la fecha exacta, por lo que podría haber ajustes o retrasos. En años anteriores, los pagos comenzaron algunos días después de lo previsto, por lo que no se descarta que las transferencias inicien el miércoles 4 o jueves 5 de febrero.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina para febrero

Martes 3 de febrero: Apellidos con letra A

Miércoles 4 de febrero: B

Jueves 5 y viernes 6: C

Lunes 9: D, E y F

Martes 10 y miércoles 11: G

Jueves 12: H, I, J, K

Viernes 13: L

Lunes 16 y martes 17: M

Miércoles 18: N, Ñ, O

Jueves 19: P y Q

Viernes 20 y lunes 23: R

Martes 24: S

Miércoles 25: T, U, V

Jueves 26: W, X, Y, Z

Las autoridades educativas recomiendan estar atentos a los canales oficiales de la SEP y la Coordinación de Becas Benito Juárez, donde se confirmará el calendario definitivo de pagos en los próximos días.

