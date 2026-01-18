Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 18 de enero determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 21 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

