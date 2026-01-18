Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 18 de enero determina que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 21 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 24 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 25 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Chapala