¿Sabes cuántas líneas de telefonía están registradas con tu CURP? ¡Entérate PASO a PASO!

La Clave Única de Registro de Población (CURP) se ha vuelto una prioridad en la agenda de ciberseguridad nacional debido a que este dato personal ya comenzó a verse envuelto en una serie de fraudes, sobre todo ahora que todos los ciudadanos deben vincular la clave a su número de celular... ¿pero cómo saber si sólo tu línea telefónica está vinculada a tu CURP? Acá te decimos cómo consultarlo paso a paso y gratis.

¿Cómo saber cuántas líneas de telefonía están registradas con tu CURP?

Ante el incremento de reportes por suplantación de identidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habilitó un portal de consulta que permite a los usuarios verificar cuántas líneas de telefonía móvil están vinculadas a su identidad oficial.

PASO A PASO para checar las líneas de telefonía celular vinculadas a tu CURP

El proceso de consulta se realiza de manera gratuita y centralizada a través de la base de datos del Sistema de Información Estadística de Mercados y Redes del IFT. Según las directrices de la GSMA (asociación global de operadores móviles), la integración de bases de datos gubernamentales con los registros de las operadoras permite una trazabilidad inmediata de los servicios activos.

Para realizar la consulta de manera exitosa, el usuario debe seguir estos pasos técnicos:

Acceso al portal oficial: Se debe ingresar al sitio de consulta de líneas móviles del IFT .

Se debe ingresar . Ingreso de datos: El sistema solicita la captura de los 18 caracteres de la CURP .

El sistema solicita la captura de los 18 caracteres de la . Validación de seguridad: Es necesario completar el código de verificación (Captcha) para confirmar que no se trata de una consulta automatizada.

Es necesario completar el código de verificación (Captcha) para confirmar que no se trata de una consulta automatizada. Resultados del informe: El sistema arroja un listado con las operadoras (como Telcel, ATyT o Movistar) donde existen contratos o líneas de prepago vigentes asociadas a esa clave.

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¿Por qué es importante hacer esta revisión?

De acuerdo con la asociación Internet Society (ISOC), es imperativo que los usuarios realicen esta revisión de forma periódica, ya que el robo de identidad para la apertura de líneas telefónicas es una de las puertas de entrada más comunes para fraudes bancarios y extorsiones.

¿Qué hacer si detectas números desconocidos vinculados a tu CURP?

En caso de que la consulta arroje resultados sobre líneas que el titular no reconoce, el marco regulatorio del sector de telecomunicaciones establece una ruta de acción específica. Según la International Telecommunication Union (ITU) (organismo de las Naciones Unidas especializado en tecnologías de la información), el derecho a la rectificación de datos personales es universal en los contratos de servicios digitales.

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Si un ciudadano identifica un número ajeno bajo su nombre, la recomendación de los organismos especializados es contactar de inmediato al Centro de Atención a Clientes de la operadora correspondiente.

"Es responsabilidad del concesionario dar de baja cualquier servicio no reconocido por el titular", señalan las normativas de protección al consumidor digital.

Además, se sugiere presentar un reporte ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para documentar el uso indebido de la CURP y proteger la integridad legal del usuario ante posibles investigaciones judiciales relacionadas con esos números telefónicos.

JM