CFE: ¿dónde habrá cortes de luz este 20 de enero?

En nuestro país, pagar oportunamente los servicios del hogar, tales como la luz, el agua, el gas y el internet, son un cuestión vital para no tener recortes que intervengan con nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, en esta ocasión se llevarán a cabo una serie de cortes de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y no serán por incumplimiento de pago. Esta jornada forma parte de los programas de mejora a la infraestructura eléctrica en la División Sureste del país.

Este periodo de mantenimiento se tiene programado para iniciar este martes 20 de enero del 2026, así lo ha anunciado la CFE. Dichas labores buscan elevar la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica en el municipio de Totolapa y zonas aledañas del estado de Chiapas.

Debido a la labor de mantenimiento, las siguientes localidades se verán afectadas de manera temporal:

Totolapa

Acala

Chiapilla

Agua Clara

Fracción Guadalupe

Huerta Vieja

Las Vegas

San José El Retiro

San Pedro Pedernal

Población Nuevo Dolores

Nuevo Paraíso,

Los Ángeles

Ribera El Rosarito

Vicente

No te preocupes, el suministro de energía eléctrica volverá a la normalidad antes de que se acabe el día, el horario previsto para esta labor es de las 10:30 a 16:30 horas. Por lo que se tiene estimado que la desconexión eléctrica solo dure un máximo de 6 horas. Ante esto, te recomendamos tomar las precauciones que consideres pertinentes.

Además, la CFE pone a disposición de los usuarios el número telefónico 071 para resolver cualquier duda, aclaración o reporte derivado de estos trabajos.

Te recordamos que esta labor debe ser realizada de manera obligatoria con las líneas desenergizadas, para salvaguardar la integridad física de las cuadrillas de trabajadores, así como para proteger la infraestructura y a la población civil.

