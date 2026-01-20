¿Hay contingencia? Hoy No Circula este martes 20 de enero en CDMX y Edomex

Este martes, la calidad del aire en la Ciudad de México se ha degradado a la categoría de “mala” debido a la presencia de partículas PM₁₀, es decir, con un diámetro menor a 10 micrómetros, que pueden ingresar al organismo al respirar y causar afectaciones como:

Dolor de cabeza

Inflamación de la nariz, la garganta y los ojos

Tos

Irritación de la piel

Alergias

A pesar de que la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México califica el riesgo como “alto”, los niveles de contaminación no exceden los límites que determinan la fase 1 de contingencia ambiental. Por ello, el programa Hoy No Circula, diseñado para disminuir y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, se aplicará de manera habitual en su modalidad de martes.

Esto es, queda prohibida la circulación de los vehículos con:

Engomado rosa

Hologramas 1 y 2

Terminación de placas 7 y 8

Quedan exentos de esta restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, el programa se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Ignorar esta norma puede derivar en sanciones de entre 20 y 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a multas que van de 2 mil 262 a 3 mil 394 pesos.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era “mala”, con un nivel de riesgo “alto” debido a la presencia de contaminantes PM₁₀.

La estación Villa de las Flores, en el Estado de México, presentaba los peores indicadores y se mostraba en color naranja (calidad mala). En el otro extremo de la zona conurbada, al sur, las estaciones Iztapalapa, Xochimilco y Santiago Acahualtepec se encontraban en amarillo (calidad aceptable). El resto de las estaciones se mantenía en verde (calidad buena).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

