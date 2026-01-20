Martes, 20 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a la gobernadora de Canadá

La visita busca fortalecer los lazos bilaterales entre México y Canadá, dando seguimiento a la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, en septiembre del año pasado

Por: El Universal

Mary Simon, gobernadora general de Canadá, y Juan Ramón de la Fuente, canciller. EL UNIVERSAL

Mary Simon, gobernadora general de Canadá, y Juan Ramón de la Fuente, canciller. EL UNIVERSAL

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió ayer en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien inicia una visita oficial a México que incluirá un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la visita busca fortalecer los lazos bilaterales entre México y Canadá, dando seguimiento a la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, en septiembre del año pasado. Asimismo, se abordarán políticas prioritarias dirigidas a los pueblos indígenas en ambos países.

Mary Simon, quien asumió la jefatura de Estado en 2021, es la primera gobernadora general indígena en la historia de Canadá. Su agenda se centra en la reconciliación social con comunidades indígenas, así como en temas de salud mental, bienestar, diversidad, inclusión y protección del medio ambiente.

Durante la recepción en el AIFA, la gobernadora estuvo acompañada por su esposo, Whit Fraser. También participaron el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones