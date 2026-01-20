El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió ayer en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien inicia una visita oficial a México que incluirá un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la visita busca fortalecer los lazos bilaterales entre México y Canadá, dando seguimiento a la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, en septiembre del año pasado. Asimismo, se abordarán políticas prioritarias dirigidas a los pueblos indígenas en ambos países.

Mary Simon, quien asumió la jefatura de Estado en 2021, es la primera gobernadora general indígena en la historia de Canadá. Su agenda se centra en la reconciliación social con comunidades indígenas, así como en temas de salud mental, bienestar, diversidad, inclusión y protección del medio ambiente.

Durante la recepción en el AIFA, la gobernadora estuvo acompañada por su esposo, Whit Fraser. También participaron el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

