CFE: ¿dónde habrá corte de luz hoy 11 de noviembre?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó a través de un comunicado que, debido a labores de mantenimiento en líneas de distribución, realizará un corte en el suministro de energía en el centro de Ciudad Madero, en Tamaulipas. En esta nota te contamos las calles y avenidas afectadas, así como todos los detalles que necesitas saber.

Según la CFE, la interrupción de energía comenzó desde las 10:30 de la mañana y, se aplazará hasta las 18:30 horas, se espera que esta repercuta en calles y avenidas del primer cuadro citadino cómo:

Avenida 1 de Mayo

13 de Enero

Rivas Guillén

Durango

Avenida Francisco I. Madero entre Emilio Carranza y Niños Héroes

20 de Noviembre

Avenida Jacarandas

José María Pino Suárez

Avenida de los Fresnos

Avenida Monterrey.

Por último, la CFE exhortó a las y los tamaulipecos y comerciantes del sector a tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos, a la vez que insistió en que los trabajos eléctricos tienen el único objetivo mejorar el servicio eléctrico en la zona antes mencionada de Ciudad Madero.

AO

