Martes, 11 de Noviembre 2025

CFE: ¿dónde habrá corte de luz hoy 11 de noviembre?

La interrupción de energía de la CFE comenzó desde las 10:30 de la mañana y, se espera que esta afecte en calles y avenidas durante varias horas

Por: El Informador

La CFE insistió en que los trabajos eléctricos tienen el único objetivo mejorar el servicio eléctrico en la zona en cuestion. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) notificó a través de un comunicado que, debido a labores de mantenimiento en líneas de distribución, realizará un corte en el suministro de energía en el centro de Ciudad Madero, en Tamaulipas. En esta nota te contamos las calles y avenidas afectadas, así como todos los detalles que necesitas saber.

Según la CFE, la interrupción de energía comenzó desde las 10:30 de la mañana y, se aplazará hasta las 18:30 horas, se espera que esta repercuta en calles y avenidas del primer cuadro citadino cómo:

  • Avenida 1 de Mayo
  • 13 de Enero
  • Rivas Guillén
  • Durango
  • Avenida Francisco I. Madero entre Emilio Carranza y Niños Héroes
  • 20 de Noviembre
  • Avenida Jacarandas
  • José María Pino Suárez
  • Avenida de los Fresnos
  • Avenida Monterrey.

Por último, la CFE exhortó a las y los tamaulipecos y comerciantes del sector a tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos, a la vez que insistió en que los trabajos eléctricos tienen el único objetivo mejorar el servicio eléctrico en la zona antes mencionada de Ciudad Madero.

AO
 

