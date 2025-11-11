El frente frío número 13 ha dejado daños en varias partes del país. Autoridades han reportado caída de árboles, apagones y múltiples afectaciones en, al menos, cinco estados de la República Mexicana.

Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de su cuenta en X:

Derivado del Frente Frío No. 13, que provocó lluvias y vientos intensos, se ha afectado el suministro eléctrico en algunas partes de :

Oaxaca Chiapas Tabasco

“A las 06:00 horas se ha restablecido al 74.5% de los afectados”, reportó la CFE.

“Al momento, se ha restablecido al 100% en Oaxaca y Tabasco, y 64.3% en Chiapas. El personal operativo continúa laborando”, refirió el comunicado.

Finalmente, la CFE agradeció la compresión de los afectados.

Tres días de frío en Tamaulipas

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que serán tres días de bajas temperaturas en Tamaulipas, debido a la llegada del frente frío número 13 .

"Van a ser tres días, lunes, martes y miércoles, en los cuales la temperatura tendrá mayor descenso", expresó el funcionario estatal.

Municipios de Chihuahua alcanzaron temperaturas bajo cero

El estado de Chihuahua tuvo en algunos municipios de la entidad temperaturas bajo cero , esto debido a la llegada del frente frío número 13.

De acuerdo con el monitoreo que realiza la página Chihuahua Tiempo Severo, la mañana del lunes 10 de noviembre registraron temperaturas de hasta -4 grados centígrados.

Según el reporte emitido la mañana de hoy estos municipios tuvieron las temperaturas más bajas:

Majalca - 4.1°C

ElVergel - 4.0 °C

Namiquipa - 4.0 °C

SanJuanito - 3.4 °C

Temosachi - 2.2 °C

Gomez Farias - 2.0 °C

Colonia Rubio . - 2.0 °C

Cuauhtémoc - 0.2 °C

Guachochi - 0.6 °C

Madera- 0.4 °C

La Ciudad de Chihuahua registró una mínima fría de 4.0°, Nuevo Casas Grandes 3.7° y Ciudad Juárez de 4 grados centígrados.

Frente frío provoca fuertes vientos en Yucatán

Las fuertes rachas de viento que trae el frente frío No. 13 han provocado en la capital yucateca caída de árboles y apagones en algunas colonias y fraccionamientos.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que en Mérida los vientos han alcanzado los 55 kph, lo que mantiene sin energía eléctrica al segundo cuadro y varias áreas del oriente y sur de la ciudad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los vientos se mantendrán en el transcurso de la tarde.

Con información de la CFE y el SMN

