El titular de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Guillermo Ayala, informó este martes que las bajas temperaturas registradas debido a la llegada del frente frío número 13 continuarán vigentes en el Valle de México durante los días 11 y 12 de noviembre .

Te puede interesar: Invierno adelantado; frente frío 13 trae bajas temperaturas a México

"Obedece a la presencia del frente frío número 13; hay que recordar que hace cerca de tres semanas el Servicio Meteorológico Nacional anunció la presencia de 48 frentes fríos, entonces en este momento nos encontramos ya bajo la influencia del frente frío número 13, que permanecerá con remanentes hasta mañana miércoles", declaró el experto.

A su vez, Ayala señaló que el siguiente frente frío entrará al país a partir del viernes 14 de noviembre, pero se concentrará mayormente en el noroeste de México . Por ello, los estados ubicados en la zona centro no se verán afectados en esta ocasión, aunque se espera que las temperaturas vuelvan a descender.

“No alcanza a bajar hasta el centro de la República; se quedará hacia el noroeste, y esto será el próximo 14 de noviembre”, precisó.

El director de Alerta Temprana informó que, si bien se espera la entrada de fenómenos similares en los próximos días, aún no hay una fecha confirmada para otro que afecte a la Ciudad de México.

La temperatura promedio para la capital durante este martes será de 7 grados.

También puedes leer: Estas son las zonas afectadas con cortes de luz por el frente frío 13

Asimismo, hay alerta en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ya que registrarán temperaturas promedio de entre 1 y 4 grados .

Mientras que las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza presentarán temperaturas de entre 4 y 6 grados, informó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP