CFE: Cómo acceder al programa para renovar tus electrodomésticos en 2026 paso a paso

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene vigente en 2026 el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), un esquema que permite a los usuarios sustituir electrodomésticos antiguos por modelos más eficientes, con financiamiento directo y cargos diferidos al recibo de luz. El objetivo es doble: apoyar la economía familiar y reducir el consumo energético en los hogares.

El programa opera en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y está dirigido a familias que cuenten con aparatos de más de seis años de uso, considerados de alto consumo. A través del ASI, los beneficiarios pueden acceder a equipos certificados que ofrecen mayor eficiencia en energía y agua, así como mejor desempeño y durabilidad.

¿Qué electrodomésticos se pueden renovar?

De acuerdo con el catálogo autorizado, los usuarios pueden cambiar:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados tipo minisplit

Lámparas LED

Ventiladores de techo

Sistemas de aislamiento térmico

La disponibilidad puede variar según la región, por lo que la CFE recomienda consultar directamente en el centro de atención correspondiente.

Requisitos para acceder al programa

Para solicitar el apoyo en 2026, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser usuario activo de la CFE con al menos dos años de consumo continuo.

Estar al corriente en el pago del servicio eléctrico.

Presentar identificación oficial vigente y CURP.

Entregar comprobante de domicilio reciente.

Acreditar ingresos familiares que justifiquen la necesidad del financiamiento.

Residir en zonas con clima extremo y estar dentro de las tarifas domésticas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F.

Paso a paso para tramitar el apoyo

Reunir la documentación. Antes de acudir a la CFE, es necesario contar con los documentos solicitados.

Acudir a un Centro de Atención a Clientes. Un asesor revisará el historial de consumo y verificará que el solicitante cumpla con los requisitos.

Elegir el equipo. Se evaluará el electrodoméstico a renovar y se presentarán las opciones disponibles en el catálogo autorizado.

Formalizar el financiamiento. Una vez aprobado, el costo del aparato se integrará al recibo de luz bajo el esquema de pagos diferidos.

Entrega del equipo antiguo. En caso de autorización, el usuario deberá entregar el electrodoméstico viejo al momento de recibir el nuevo.

Esquema de pago

El ASI no requiere intermediación de bancos ni tiendas departamentales. El monto del nuevo equipo se difiere hasta por 48 meses, con una tasa fija del 12% y los usuarios pueden realizar pagos anticipados para reducir intereses y liquidar el adeudo en menor tiempo.

El programa también contempla casos en los que un aparato resulte dañado por fallas en el suministro eléctrico. Para ello, un técnico de la CFE debe verificar que el desperfecto fue causado por una interrupción repentina del servicio; si se autoriza el apoyo, el beneficiario deberá entregar el equipo averiado.

Con este mecanismo, la CFE busca incentivar el uso responsable de la energía, modernizar el parque de electrodomésticos en los hogares mexicanos y contribuir a una reducción sostenida del consumo eléctrico a nivel nacional.

YC