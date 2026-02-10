CFE: Aquí puedes pedir el chip que promete internet gratis para quienes cumplan estos requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene activo un programa federal que ofrece un chip con acceso gratuito a internet móvil, además de llamadas y mensajes de texto, dirigido a sectores de la población que enfrentan rezago en conectividad. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el acceso a las tecnologías de la información como un derecho básico y no como un privilegio.Este apoyo busca reducir la brecha digital, especialmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y entre personas beneficiarias de programas sociales. La entrega del chip no es automática ni universal, ya que se realiza de manera presencial y está sujeta al cumplimiento de requisitos específicos definidos por las autoridades federales.El chip que entrega la CFE es una tarjeta SIM para telefonía móvil que permite acceder sin costo a un paquete básico de conectividad, el beneficio contempla datos móviles mensuales, así como minutos para llamadas nacionales e internacionales y mensajes de texto. Estos servicios están pensados para cubrir necesidades esenciales, como la comunicación cotidiana, la realización de trámites, el acceso a información oficial y el uso de plataformas educativas.De acuerdo con la CFE, el servicio está orientado principalmente a personas que no cuentan con internet en casa o que no tienen la capacidad económica para contratar un plan comercial. Para poder utilizar el chip, es indispensable que el beneficiario cuente con un teléfono celular desbloqueado y compatible con la red que utiliza la empresa productiva del Estado.También está dirigido a beneficiarios de programas del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como a personas que habitan en comunidades consideradas prioritarias por su bajo nivel de conectividad. En algunos casos, los chips también se entregan en zonas afectadas por emergencias o en regiones donde el acceso a servicios de telecomunicaciones es limitado.La distribución se realiza a través de módulos oficiales instalados por las delegaciones del Bienestar o mediante jornadas comunitarias previamente anunciadas. La CFE y las autoridades federales definen calendarios de entrega por entidad, por lo que los puntos y fechas pueden variar según el estado.Las personas interesadas en solicitar el chip deben acudir personalmente a los módulos autorizados y presentar la documentación requerida para la validación de datos. Entre los requisitos se encuentran:El trámite es personal y presencial, ya que se realiza una verificación de la información antes de la entrega del chip. Las autoridades han aclarado que el apoyo está sujeto a la disponibilidad de tarjetas SIM y a que el solicitante cumpla con los criterios establecidos.Con este programa, la CFE busca ampliar el acceso a internet en México y fortalecer la inclusión digital, especialmente entre los sectores más vulnerables, como parte de una política pública enfocada en garantizar la conectividad como un servicio esencial. YC