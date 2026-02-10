CFE: Aquí puedes pedir el chip que promete internet gratis para quienes cumplan estos requisitos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, mantiene activo un programa federal que ofrece un chip con acceso gratuito a internet móvil, además de llamadas y mensajes de texto, dirigido a sectores de la población que enfrentan rezago en conectividad. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el acceso a las tecnologías de la información como un derecho básico y no como un privilegio.

Este apoyo busca reducir la brecha digital, especialmente en comunidades rurales, zonas de difícil acceso y entre personas beneficiarias de programas sociales. La entrega del chip no es automática ni universal, ya que se realiza de manera presencial y está sujeta al cumplimiento de requisitos específicos definidos por las autoridades federales.

¿Qué incluye el chip con internet gratis de la CFE?

El chip que entrega la CFE es una tarjeta SIM para telefonía móvil que permite acceder sin costo a un paquete básico de conectividad, el beneficio contempla datos móviles mensuales, así como minutos para llamadas nacionales e internacionales y mensajes de texto. Estos servicios están pensados para cubrir necesidades esenciales, como la comunicación cotidiana, la realización de trámites, el acceso a información oficial y el uso de plataformas educativas.

De acuerdo con la CFE, el servicio está orientado principalmente a personas que no cuentan con internet en casa o que no tienen la capacidad económica para contratar un plan comercial. Para poder utilizar el chip, es indispensable que el beneficiario cuente con un teléfono celular desbloqueado y compatible con la red que utiliza la empresa productiva del Estado.

También está dirigido a beneficiarios de programas del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, así como a personas que habitan en comunidades consideradas prioritarias por su bajo nivel de conectividad. En algunos casos, los chips también se entregan en zonas afectadas por emergencias o en regiones donde el acceso a servicios de telecomunicaciones es limitado.

La distribución se realiza a través de módulos oficiales instalados por las delegaciones del Bienestar o mediante jornadas comunitarias previamente anunciadas. La CFE y las autoridades federales definen calendarios de entrega por entidad, por lo que los puntos y fechas pueden variar según el estado.

Requisitos para obtener el chip con internet gratuito

Las personas interesadas en solicitar el chip deben acudir personalmente a los módulos autorizados y presentar la documentación requerida para la validación de datos. Entre los requisitos se encuentran:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Teléfono celular desbloqueado y compatible.

En el caso de menores de edad, se solicita acta de nacimiento y la presencia de un tutor o responsable legal.

El trámite es personal y presencial, ya que se realiza una verificación de la información antes de la entrega del chip. Las autoridades han aclarado que el apoyo está sujeto a la disponibilidad de tarjetas SIM y a que el solicitante cumpla con los criterios establecidos.

Con este programa, la CFE busca ampliar el acceso a internet en México y fortalecer la inclusión digital, especialmente entre los sectores más vulnerables, como parte de una política pública enfocada en garantizar la conectividad como un servicio esencial.

