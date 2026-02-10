La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó este martes 10 de febrero sobre la detección de un intento de fraude telefónico que involucra la suplantación de su número oficial.

De acuerdo con la dependencia , el número perteneciente a sus oficinas centrales ha sido utilizado de manera indebida para realizar llamadas falsas que buscan hacerse pasar por la institución y engañar a los ciudadanos.

Esta práctica, advirtió la SRE, representa un riesgo directo para quienes reciben dichas comunicaciones, además de afectar la confianza en los canales formales de contacto.

Aunque hasta el momento no se ha precisado cómo ocurrió la vulneración, la Secretaría informó que ya presentó una denuncia ante las autoridades competentes y dará seguimiento al caso. El objetivo, subrayó, es detener la suplantación y evitar que se repitan incidentes similares que puedan poner en riesgo a la población.

