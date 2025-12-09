César Duarte Jáquez comparece ante jueza en penal del Altiplano

El exgobernador de Chihuahua, César "N", comparece ante la jueza de control María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido el lunes por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de "lavado" de dinero.

En las primeras horas de la diligencia, que inició después de las nueve de la mañana de este martes, la jueza negó la solicitud para invalidar la orden de aprehensión que se giró contra el expriista desde mayo del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los fiscales del caso aún no realizan la imputación formal contra Duarte Jáquez ante la jueza Ambriz López.

¿Cuándo fue detenido César “N”?

El exgobernador de Chihuahua fue ingresado la noche del lunes 8 de diciembre de 2025 al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue detenido cuando circulaba sobre la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en la ciudad de Chihuahua.

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía General de la Republica lo acusa de encabezar un esquema de desvío de recursos cuando fue gobernador de su estado entre 2010 y 2016.

La audiencia inicial continúa en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

EE