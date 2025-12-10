México aumenta aranceles a China para proteger industrias

La Cámara de Diputados aprobó en lo general un incremento sustancial a los aranceles aplicados a las importaciones provenientes de China y otros países asiáticos con los que México no tiene acuerdos comerciales, como India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.

Con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones, la iniciativa impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados establece impuestos que van del 10% al 50% para productos como automóviles, textiles, ropa, plásticos, acero y diversas manufacturas. El argumento central es proteger a la industria nacional frente a lo que califican como prácticas comerciales desleales y fortalecer el contenido nacional. La oposición, en contraste, advirtió afectaciones al consumidor final y cuestionó la ausencia de estudios de impacto completos.

Sobre los beneficios esperados, Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en San Lázaro, destacó que la medida pretende reactivar sectores sensibles como autopartes, textil, vestido y calzado, además de estimular la generación de empleos. “Es un buen paso para que la industria empiece a activarse… todos esos sectores sensibles se protegieron”.

Reconoció que la política arancelaria busca disminuir la dependencia de proveedores asiáticos y estimular la sustitución de importaciones. Aunque este proceso podría tardar hasta dos años, consideró que el impacto inflacionario será moderado. “De acuerdo con un estudio, el impacto inflacionario será de apenas 0.3%. Finalmente lo que se gana es mantener los empleos y generar empresas en México”.

Precisó que la versión aprobada incorporó cambios en 609 fracciones arancelarias, resultado de mesas de trabajo con cámaras empresariales y asociaciones industriales.

No obstante, diversos sectores expresaron preocupación. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, alertó que el incremento afectará la competitividad de varias marcas, no únicamente las chinas. “La mayor parte de los vehículos que se comercializan en México provienen de países sin acuerdo de libre comercio. Habrá una disminución en su participación de mercado”. Añadió que aún no es posible dimensionar cuánto del nuevo costo será absorbido por los fabricantes y cuánto se trasladará al consumidor.

Otro punto de alerta proviene del ámbito del comercio exterior. Miguel Ángel Landeros, presidente del Comce de Occidente, consideró acertado frenar el ingreso de mercancía subvaluada, pero advirtió un riesgo mayor: el contrabando. “Si no hay un control efectivo en las aduanas, lo que puedes provocar es una escalada de mercancía irregular”.

Para Israel Macías, catedrático de la Universidad Panamericana, la decisión tiene un trasfondo político. “Lo que se buscó fue quedar bien con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Es una señal de alineamiento para evitar conflictos rumbo a la renegociación comercial que se prevé para el próximo año”.

Según el académico, México busca mostrar “un frente unido” en la tensión comercial entre Washington y Beijing, donde China es vista como el “enemigo número uno” de la industria estadounidense.

Sobre el alcance de la reforma, se incrementaron los aranceles de mil 463 artículos provenientes de países sin acuerdo comercial. Las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, dando inicio a un reacomodo en la estructura de costos de buena parte del sector industrial y comercial del país.

Al cierre de edición, continuaba la discusión en lo particular de los artículos reservados. Hoy está citado el Senado para avalar el dictamen y remitirlo al Ejecutivo federal para su promulgación.