CDMX registra lluvias equivalentes a dos veces la capacidad del Cutzamala en 2025

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 se registró en la Ciudad de México un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia , volumen equivalente a dos veces la capacidad de las presas que conforman el Sistema Cutzamala.

Gracias a estas precipitaciones, el sistema que abastece a la capital presenta niveles superiores al 90 por ciento. Esta condición permitirá a la Segiagua avanzar en su compromiso de mejorar el suministro de agua durante los meses de estiaje, mediante diversas estrategias implementadas desde el inicio de la administración, como la eficiencia operativa, la rehabilitación de pozos y la incorporación de nueva tecnología para la recuperación de caudal.

De manera paralela, la dependencia hizo un llamado a los habitantes de las 16 alcaldías para adoptar hábitos responsables en el uso del agua en hogares, centros de trabajo y negocios, ya que evitar el desperdicio reduce de forma significativa el riesgo de desabasto. En este sentido, se destacó la importancia de una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía en el manejo del recurso.

En cuanto a la temporada de lluvias 2025, la Secretaría resaltó el trabajo realizado para atender, en su mayoría en menos de 24 horas, los dos mil 14 encharcamientos registrados. Este resultado fue posible gracias a la adquisición de 40 nuevos equipos hidroneumáticos con tecnología de punta, una inversión de mil 500 millones de pesos, considerada la más alta en los últimos 40 años.

A estas acciones se sumó el esfuerzo de más de mil 100 trabajadores y el uso de alrededor de 220 unidades de maquinaria, lo que representó un total de ocho mil 800 horas de trabajo hombre-máquina dentro del Operativo Tlaloque.

Finalmente, la Segiagua informó que, tras la conclusión de la temporada de lluvias en noviembre y con la incorporación de los nuevos equipos, se inició la planeación de acciones preventivas en la red de drenaje. Estas labores formarán parte del programa de mega desazolve que se llevará a cabo de enero a mayo de 2026 en vialidades primarias y de acceso controlado como Insurgentes Norte y Sur, Periférico, Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Eje Central, entre otras.

