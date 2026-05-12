CDMX: Lluvias de mayo rompen récord y dejan daños en Azcapotzalco

Pese a que la temporada de lluvias 2026 aún no comienza oficialmente, las precipitaciones registradas el lunes 11 de mayo se ubicaron entre las más fuertes y copiosas del año. En algunas estaciones pluviométricas de la Ciudad de México se acumularon más de 72 milímetros de agua, una cifra que incluso rebasa el promedio histórico de mayo, que es de 50 milímetros durante todo el mes.

Así lo informó José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), quien detalló que más de 10 pluviómetros reportaron esos niveles de precipitación entre la tarde y la noche del pasado lunes.

"Esta lluvia representa un volumen acumulado de 28.5 millones de metros cúbicos, que es la lluvia más abundante que va de este año. Estamos revisando los registros porque posiblemente sea de las lluvias más intensas que ha existido en un mes de mayo", dijo.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario indicó que la mayoría de la lluvia del pasado lunes—que ameritó la activación de la primera alerta púrpura del año—, se presentó en la zona poniente de la CDMX, donde hay muchas pendientes, barrancas y cañadas, lo que derivó en las "aparatosas" imágenes que se vieron ayer en la noche.

Azcapotzalco, la alcaldía la más afectada

Las fuertes lluvias de este lunes 11 de mayo dejaron 38 encharcamientos que fueron atendidos por las autoridades, la mayoría de ellos en Tlalpan, con 15; seguida por las alcaldías Xochimilco con siete; Álvaro Obregón, con seis, Cuajimalpa, cinco y, Azcapotzalco, tres, precisó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

Además, las fuertes lluvias causaron afectaciones en 54 viviendas de la capital: 45 ubicadas en Azcapotzalco, tres en Tlalpan, una en Cuajimalpa, tres en Xochimilco, y dos en Magdalena Contreras.

"Las principales colonias afectadas en Azcapotzalco fueron San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo San Pedro Xalpa", indicó la secretaria.

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KR