De acuerdo con Transparencia Fiscal de la Secretaría de Movilidad, las quejas de usuarios del transporte público en contra de concesionarios, permisionarios u operadores se incrementaron en un año 86%, toda vez que en 2024 se registraron 5 mil 413 reclamos y en 2025 fueron 10 mil 90 inconformidades.

En el año pasado, entre enero y marzo se registraron mil 490 quejas; entre abril y junio, mil 489; en julio y septiembre, 2 mil 117 y en el último trimestre que abarcó octubre-diciembre se registraron 4 mil 994, periodo que captó casi 50% de las inconformidades.

De las 4 mil 994 quejas recibidas en el último trimestre, se especifica que 65% fueron atendidas, mientras que 34% están en proceso.

Por zona de movilidad, el informe señala que la Dirección General Zona I concentró 4 mil 487 quejas, 44.4%, la cual contempla las delegaciones regionales de Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan de la Sal.

La Zona II (Naucalpan Cuautitlán Izcalli y Zumpango) registró 3 mil 997 quejas; Zona III (Texcoco y Ecatepec), 655; la Zona IV (Nezahualcóyotl y Chalco), 913 y la Dirección de lo Contencioso registró 38.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México ha habilitado diversos mecanismos para que las personas puedan presentar reportes ante conducción imprudente del operador, atención inadecuada, unidades en mal estado físico, acoso o inseguridad durante el trayecto.

Dijo que en el mismo año recibió 391 quejas en contra de servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, la mayoría por operar de manera irregular, cobros excesivos, malos manejos o maltrato a usuarios.

