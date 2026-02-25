Con motivo del concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira, que tendrá lugar en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, el Metro de la CDMX extenderá su horario de servicio en las líneas 1, 2 y 9, el próximo domingo 1 de marzo.

En esas líneas habrá servicio hasta la 01:00 de la madrugada para que la gente que asista al evento pueda regresar de manera segura a sus hogares, adelantó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

"Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que se convierte en uno de los conciertos más importantes que la ciudad tiene en los últimos tiempos", dijo en conferencia de prensa.

Además, se desplegará un operativo especial con 6 mil 500 servidores de distintas dependencias de la administración capitalina para garantizar la seguridad de los asistentes.

Clara Brugada detalló que, para que la población pueda disfrutar del evento y evitar que se sature el Zócalo, se colocarán pantallas en al menos tres avenidas principales: 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo.

"Sabemos que la población está entusiasmada. Estamos preparándonos muy bien para que no se sature el Zócalo, que la población sepa que, a lo largo de al menos tres avenidas, las principales, que es 20 de noviembre, Pino Suárez y 5 de mayo. Habrá pantallas y habrá la oportunidad de que pueda disfrutarse de este gran concierto", señaló.

Adicionalmente, se colocarán pantallas y audio en avenida Juárez desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución y se instalarán 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel en distintos puntos, precisó el titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro.

OF