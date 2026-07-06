La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, reveló que suman cinco muertes en la capital del país desde el pasado 11 de junio en el contexto de la Copa del Mundo 2026.

¿De qué murió la quinta víctima en el contexto del Mundial 2026?

Se trata de las cuatro personas que perdieron la vida en la celebración posterior al partido del pasado 30 de junio en el Paseo de la Reforma, así como un hombre de 38 años que se encontraba con su familia en el Fan Fest del Zócalo el día de la inauguración y que falleció en un hospital de la CDMX a causa de un infarto.

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Precisó que el hombre tenía antecedentes cardiovasculares, se sintió mal durante su estancia en el Fan Fest y acudió caminando al hospital Gregorio Salas , donde falleció.

¿Por qué no se confirmó el deceso hasta ahora?

En entrevista posterior a una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria indicó que no se había incluido este fallecimiento en la cifra de muertos en el contexto de la justa deportiva, ya que se trató de un paciente a quien le pudo ocurrir eso en cualquier lugar. No obstante, dijo que se sumó a la cifra debido a que el hecho ocurrió en el contexto del Mundial.

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"Fue del primer partido, un paciente que murió en el hospital, de un infarto (...) él estaba en el Fan Fest, se sintió mal, se fue caminando al hospital, tuvo una fibrilación ventricular y desafortunadamente falleció", confirmó.

JM