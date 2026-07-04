El Gobierno de la Ciudad de México otorgará un apoyo de 50 mil pesos iniciales a las familias de las cuatro personas fallecidas durante la celebración posterior al partido México-Ecuador del pasado 30 de junio, informó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Señaló que en un primer momento se brindó un apoyo emergente a los afectados, y posteriormente se les otorgará una ayuda asistencial, que sumado darán la cifra de 50 mil pesos.

César Cravioto aseguró que desde el momento de los hechos la administración local ha estado acompañando a las familias en los distintos trámites, que van desde el reconocimiento de los cuerpos, hasta el velatorio.

En ese sentido, el gobierno capitalino informó que el domingo el acceso al Ángel de la Independencia estará limitado a 25 mil personas y que al rebasarse ese aforo, policías de la CDMX invitarán a los aficionados a reunirse en otros puntos de Paseo de la Reforma.

CT