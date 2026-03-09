Tras el derrumbe de un edificio en demolición la mañana de este lunes en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México , autoridades capitalinas implementaron un plan de acción para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros.

Según los primeros informes, al momento de la catástrofe había trabajadores dentro del inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, por lo que rápidamente se llevó a cabo una movilización de cuerpos de emergencia y seguridad para auxiliarlos.

Te puede interesar: Colapsa estructura de edificio en demolición cerca del Metro de CDMX

Los elementos encargados de las labores de búsqueda y rescate informaron que dos personas fueron extraídas con vida; sin embargo, señalaron que al menos tres más podrían seguir bajo los restos del edificio.

Para apoyar en la localización de posibles víctimas, fue activada una célula de rescate con binomios caninos especializados.

En el lugar trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bomberos y personal de Protección Civil, quienes mantienen acordonada la zona para facilitar las maniobras.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, se encuentra en el sitio coordinando los trabajos de los equipos de emergencia.

El inmueble siniestrado se ubica cerca de las instalaciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Tres personas continúan atrapadas

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que actualmente tres personas permanecen atrapadas, por lo que los equipos de rescate mantienen los trabajos para liberarlas.

Desde el lugar de los hechos, la Mandataria capitalina indicó que tres losas colapsaron dentro de un predio privado, lo que provocó el derrumbe.

Además, confirmó que una persona fue rescatada y trasladada al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

También puedes leer: Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Lula da Silva

Brugada señaló que, aunque no se trata de una situación sencilla, los rescatistas cuentan con la experiencia necesaria para actuar conforme las condiciones del lugar y lograr el rescate de las personas que permanecen atrapadas.

También precisó que otras 13 personas fueron valoradas en el sitio sin presentar complicaciones.

Por otro lado, indicó que aún no se ha determinado la causa del colapso, aunque adelantó que la empresa responsable de la obra está por llegar al lugar para colaborar con las investigaciones.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que 57 personas fueron desalojadas como medida preventiva tras el derrumbe.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en el lugar del derrumbe, con el objetivo de localizar a todas las personas que podrían haber quedado atrapadas entre los escombros y brindarles atención lo antes posible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP