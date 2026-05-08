Segob niega bloqueo contra Isabel Díaz Ayuso

La Secretaría de Gobernación de México afirmó este viernes que nunca existió intención de impedir las actividades o presentaciones en el país de Isabel Díaz Ayuso. La declaración surge luego de que la funcionaria española señalara que el Gobierno mexicano presuntamente presionó a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano para evitar su participación en el evento.

"Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno", remarcó la Segob en un breve comunicado.

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"En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas", agregó la nota tras el anuncio de Díaz Ayuso de que cancelaba la parte final de su viaje oficial a México por el "boicot" del gobierno mexicano y no asistiría a los Premios Platino que se celebran la Riviera Maya, en el sur de México.

Se trata del primer comunicado del Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras las acusaciones de Díaz Ayuso, quien desde su llegada a México el pasado domingo ha tenido un fuerte cruce de declaraciones con ella.

Ayuso anunció este viernes la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y que no acudirá a la gala de los Premios Platino, una decisión que achaca al "clima de boicot" propiciado por el Gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum.

"Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid", señala el comunicado del Gobierno regional madrileño.

ESPECIAL/ X/ @SEGOB_mx

La presidenta madrileña en polémica por encabezar un homenaje a Hernán Cortés

La presidenta madrileña ha protagonizado numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.

Además, el viaje ha sido muy criticado por la oposición madrileña, que alega que Ayuso tenía una agenda vacía durante su estancia en México.

Por su parte, Sheinbaum ha criticado la visita en lo que ha calificado como una alianza política "de la derecha internacional" con la derecha mexicana y ha lamentado el desconocimiento histórico de Díaz Ayuso.

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