Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina es muy seguro que muchas personas salgan de viaje para hacer turismo en esta temporada, ya sea en autobuses, van o minibús y autos personales. Sin embargo, además del tráfico, viajar por carretera siempre supone algunos peligros.

Esto debido a que ciertas vías resultan ser riesgosas por la alta incidencia de robos, accidentes mortales, bloqueos e incluso las condiciones climáticas adversas. Y en los periodos vacacionales este tipo de situaciones aumenta por la gran cantidad de viajeros que circulan por las autopistas.

Carreteras más peligrosas de México por delitos y accidentes para Semana Santa 2026

Estas son las carreteras que más casos han presentado de accidentes y delitos:

Autopista Matehuala- Monterrey

Chetumal - Puerto Juárez

Coatzacoalcos - Villahermosa

Entronque Morelos - Saltillo

México - Cuernavaca

México - Puebla

México - Querétaro

Morelia - Lázaro Cárdenas

Pachuca - Tuxpan

Puebla- Córdoba

Querétaro - Irapuato

Querétaro - San Luis Potosí

Tapanatepec - Talismán

Tejocotal - Tuxpan

Tijuana - Los Cabos

Toluca - México

Urracas - Matamoros- Reynosa

De acuerdo con información reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y testimonios del sector, el horario más crítico se ubica entre las 21:00 y las 04:00 horas.

En esta franja nocturna ocurre aproximadamente el 65% de los robos, aprovechando la menor visibilidad para emplear tácticas como bloqueos con vehículos falsos o la colocación de objetos en la vía.

Recomendaciones para viajar en Semana Santa

Si planeas viajar durante estos días sigue las siguientes recomendaciones:

Evitar manejar de noche, pues la mayoría de los robos ocurren en horario nocturno.

Revisar el vehículo antes de salir de viaje, específicamente frenos y llantas son críticos por las condiciones del terreno.

Viajar por autopistas de cuota, ya que suelen ser más seguras que las carreteras federales libres.

Mantenerse informado consultando las alertas de la SICT y Guardia Nacional.

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KR