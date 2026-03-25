Miércoles, 25 de Marzo 2026

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Carreteras más peligrosas de México por delitos y accidentes para Semana Santa 2026

Ten mucha precaución si viajas durante esta temporada y manejas por alguna de estas vías 

Por: El Informador

El panorama de seguridad en las carreteras mexicanas llega a esta Semana Santa 2026 con antecedentes alarmantes del año anterior. SUN/ARCHIVO

El panorama de seguridad en las carreteras mexicanas llega a esta Semana Santa 2026 con antecedentes alarmantes del año anterior. SUN/ARCHIVO

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina es muy seguro que muchas personas salgan de viaje para hacer turismo en esta temporada, ya sea en autobuses, van o minibús y autos personales. Sin embargo, además del tráfico, viajar por carretera siempre supone algunos peligros.

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Esto debido a que ciertas vías resultan ser riesgosas por la alta incidencia de robos, accidentes mortales, bloqueos e incluso las condiciones climáticas adversas. Y en los periodos vacacionales este tipo de situaciones aumenta por la gran cantidad de viajeros que circulan por las autopistas.  

Carreteras más peligrosas de México por delitos y accidentes para Semana Santa 2026

Estas son las carreteras que más casos han presentado de accidentes y delitos:

  • Autopista Matehuala- Monterrey
  • Chetumal - Puerto Juárez
  • Coatzacoalcos - Villahermosa
  • Entronque Morelos - Saltillo
  • México - Cuernavaca 
  • México - Puebla
  • México - Querétaro
  • Morelia - Lázaro Cárdenas 
  • Pachuca - Tuxpan
  • Puebla- Córdoba
  • Querétaro - Irapuato 
  • Querétaro - San Luis Potosí
  • Tapanatepec - Talismán
  • Tejocotal - Tuxpan
  • Tijuana - Los Cabos
  • Toluca - México
  • Urracas - Matamoros- Reynosa

De acuerdo con información reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y testimonios del sector, el horario más crítico se ubica entre las 21:00 y las 04:00 horas. 

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En esta franja nocturna ocurre aproximadamente el 65% de los robos, aprovechando la menor visibilidad para emplear tácticas como bloqueos con vehículos falsos o la colocación de objetos en la vía.

Recomendaciones para viajar en Semana Santa

Si planeas viajar durante estos días sigue las siguientes recomendaciones:

  • Evitar manejar de noche, pues la mayoría de los robos ocurren en horario nocturno.
  • Revisar el vehículo antes de salir de viaje, específicamente frenos y llantas son críticos por las condiciones del terreno.
  • Viajar por autopistas de cuota, ya que suelen ser más seguras que las carreteras federales libres.
  • Mantenerse informado consultando las alertas de la SICT y Guardia Nacional. 

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KR

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