Carreteras más peligrosas de México por delitos y accidentes para Semana Santa 2026

Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina es muy seguro que muchas personas salgan de viaje para hacer turismo en esta temporada, ya sea en autobuses, van o minibús y autos personales. Sin embargo, además del tráfico, viajar por carretera siempre supone algunos peligros.Esto debido a que ciertas vías resultan ser riesgosas por la alta incidencia de robos, accidentes mortales, bloqueos e incluso las condiciones climáticas adversas. Y en los periodos vacacionales este tipo de situaciones aumenta por la gran cantidad de viajeros que circulan por las autopistas. Estas son las carreteras que más casos han presentado de accidentes y delitos:De acuerdo con información reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y testimonios del sector, el horario más crítico se ubica entre las 21:00 y las 04:00 horas. En esta franja nocturna ocurre aproximadamente el 65% de los robos, aprovechando la menor visibilidad para emplear tácticas como bloqueos con vehículos falsos o la colocación de objetos en la vía.Si planeas viajar durante estos días sigue las siguientes recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR