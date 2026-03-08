Carnaval de Carnavales CDMX 2026: cuándo es, dónde será y qué esperar del desfile

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció los detalles de la tercera edición del "Carnaval de Carnavales", una celebración masiva que promete pasar un buen rato en comunidad.

¿Qué debes saber del Carnaval de Carnavales de la Ciudad de México?

De acuerdo con la información brindada por la institución, el llamado "Carnaval de Carnavales" de este 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 29 de marzo y recorrerá unas de las zonas más emblemáticas de la capital, con una ruta que va del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. La cita es en punto de las 15:00 horas.

Debido a los cierres viales que habrá en esa fecha, se recomienda el uso de vías alternas como Insurgentes Sur en dirección a la Glorieta Insurgentes, Avenida Chapultepec, Circunvalación y Avenida Arcos Belén.

Para esta edición, se tiene contemplada la participación de 7 mil participantes y 60 comparsas de alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, quienes prometen mostrar la magia de los chinelos, charros y mojigangas a los miles de espectadores.

La tradición local tiene sus orígenes en el siglo XVI en los pueblos y barrios indígenas de la capital; sin embargo, una declaratoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en febrero de 2024 reconoce la labor de los carnavales en la reconstrucción del tejido social y la preservación de las raíces de la ciudad, indicó la Jefatura de Gobierno.

Este evento promete convertir el primer cuadro de la Ciudad de México en un gran escenario de fiesta, tradición y cultura popular.

