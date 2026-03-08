En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, México acumula 6 mil 440 feminicidios registrados entre enero de 2019 y enero de 2026. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las entidades con mayor incidencia de este delito en ese periodo son Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México.

El informe también indica que 635 niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años han sido víctimas de feminicidio durante ese mismo lapso.

"Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal", señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

Destaca que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente.

Señala que a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento, no se observan avances, por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.

Ahora, los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica, ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo; tal como ocurrió en sus inicios, cuando tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció.

"Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado (...), sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes y centralizar decisiones sin rendición de cuentas", señaló Luz Estrada, directora del OCNF.

635 mujeres niñas y adolescentes de 0 a 17 años fueron víctimas de feminicidio.

