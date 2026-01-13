Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 13 de enero determina que estará con nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se establece, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

