Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este martes 13 de enero determina que estará con nubes con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 15 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se establece, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 17 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17