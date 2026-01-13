Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 13 de enero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

