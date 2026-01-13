Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Cancún para este martes 13 de enero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Martes 20 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos