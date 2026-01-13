Crece cartera vencida de cuentahabientes

El impago de créditos personales en México alcanzó en 2025 un máximo histórico. De acuerdo con cifras del Banco de México, hasta noviembre la cartera vencida por créditos no pagados sumó 55 mil 972 millones de pesos, un monto sin precedentes que permite dimensionar la magnitud del problema: con ese dinero podrían construirse y equiparse hasta 50 hospitales.

El adeudo representa un incremento anual cercano al 20% respecto a noviembre de 2024, cuando la cartera vencida ascendía a 46 mil 264 millones de pesos, lo que refleja un deterioro sostenido en las finanzas de los hogares.

Para el economista Sergio Negrete Cárdenas, el fenómeno responde a una combinación de factores: desaceleración económica, bajo crecimiento del empleo formal y pérdida de poder adquisitivo. “Las familias tienen cada vez menos margen para absorber imprevistos”.

Historias como la de María Elena Ramírez ilustran el problema. Tras contratar una tarjeta de crédito, comenzó a retrasarse en los pagos hasta acumular una deuda cercana a los 200 mil pesos, compuesta mayoritariamente por intereses. “Lo que pagaba no bajaba la cuenta. Intenté renegociar y me redujeron la deuda a 10 mil pesos, pero hoy no tengo cómo cubrirla”.

Casos similares se multiplicaron tras la pandemia. Fabiola Cisneros perdió su empleo durante el COVID-19 y, pese a pagar montos mínimos durante un año, terminó por suspender los pagos. “Entré al buró de crédito, pero al menos recuperé algo de tranquilidad”.

Antonio Sánchez Sierra, doctor en Ciencias Contables y Financieras y académico de la Universidad de Guadalajara, advierte que el aumento del impago debe analizarse con cautela. “No se trata de una sola causa. Hay precariedad laboral, inflación y, en muchos casos, desconocimiento de las condiciones de los créditos”. En particular, alertó sobre la falta de claridad sobre las tasas de interés, las comisiones y si éstas son fijas o variables.

Según Banco de México, los créditos personales encabezan la cartera vencida, con 17 mil 868.9 millones de pesos, seguidos por tarjetas de crédito (17 mil 422.8 millones) y créditos de nómina (12 mil 510.8 millones), entre otros.

Montserrat Torres forma parte de esta estadística: en 2020, tras la muerte de su madre y una crisis comercial, recurrió a múltiples préstamos. “Un crédito de dos mil 300 pesos se volvió de nueve mil en seis meses. Llegué a deber casi 100 mil pesos”.

Antonio Sánchez Sierra subrayó que el incremento de la morosidad presiona al alza las tasas de interés, que en México pueden superar el 50% en créditos personales, por encima de países como Estados Unidos, donde rondan el 6.5%.

Aunque el Artículo 17 constitucional prohíbe la cárcel por deudas civiles, las consecuencias no son menores. La Condusef recuerda que los atrasos se reportan al buró de crédito, lo que cierra el acceso al financiamiento futuro y, en casos extremos, puede derivar en procesos judiciales y embargos.

La recomendación de los expertos es clara: no contratar nuevos créditos para pagar deudas previas. La mejor alternativa es renegociar directamente con las instituciones financieras, antes de que la cuenta sea turnada a despachos jurídicos, para acordar plazos y montos realistas que permitan recuperar la estabilidad financiera.

Para asesoría, llamar a la Condusef: 33-3615-8727, 33-3615-4287 y 55-5340-0999.

Cartera vencida