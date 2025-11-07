Carlos Manzo: velan a su presunto homicida; tenía 17 años

El cuerpo de Víctor Manuel “N”, de 17 años, señalado como presunto responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue velado el pasado miércoles en la comunidad de Paracho, luego de que sus familiares reclamaran sus restos. El joven perdió la vida pocos minutos después de cometer el ataque contra el Manzo, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre en la Plaza de los Mártires, ubicada en el centro de la ciudad.

Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado a su antiguo domicilio en Nurio, localidad que había dejado una semana antes del homicidio. Sus familiares se trasladaron hasta Morelia, capital del estado, para realizar el reconocimiento legal del cadáver.

El velorio en Paracho se llevó a cabo de forma discreta, con la presencia de pocas personas que acudieron a acompañar a la familia durante el luto. De acuerdo con declaraciones proporcionadas por los parientes a las autoridades, Víctor se había ausentado de su hogar una semana antes del crimen.

El menor presentaba consumo de drogas, según la necropsia

Los familiares informaron que el joven enfrentaba problemas de adicción a sustancias, entre ellas anfetaminas y marihuana, algo que fue confirmado en la necropsia de ley, donde se hallaron rastros de dichas drogas en su organismo. Este resultado, según los peritos, podría ayudar a comprender el estado mental y el contexto bajo el cual actuó el adolescente.

Resultados forenses confirman su participación en el ataque

El fiscal estatal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Víctor Manuel dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, un análisis utilizado para detectar residuos de pólvora en las manos, lo que confirmó su participación directa en los seis disparos que recibió el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Las investigaciones han permitido establecer que al menos otras dos personas estarían involucradas en el homicidio. De acuerdo con los primeros avances, la Fiscalía General del Estado considera que el ataque podría estar relacionado con la operación de grupos del crimen organizado en la región de Uruapan, una zona históricamente afectada por la presencia de estas organizaciones.

Posible autor intelectual

El exalcalde Carlos Bautista Tafolla declaró que el caso no debería cerrarse únicamente con la identificación del joven agresor, pues, según sus palabras, “no es suficiente con la identificación del asesino de Carlos Manzo, hay que ver quién fue el autor intelectual”, haciendo referencia a que el crimen podría haber sido ordenado por terceros.

Qué dice la ley sobre la pena por homicidio

El artículo 320 del Código Penal Federal establece que la sanción por el delito de homicidio oscila entre 30 y 60 años de prisión. No obstante, debido a que Víctor era menor de edad, no habría sido procesado como adulto. En ese caso, se le habría juzgado conforme al Sistema de Justicia para Adolescentes, donde la pena máxima aplicable es de 5 años, según la legislación mexicana vigente.

BB