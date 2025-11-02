El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, murió en el hospital, luego de haber sido atacado a tiros la noche de este sábado mientras inauguraba el Festival de Velas en la plaza principal de esa ciudad.

En el lugar también fueron heridos el regidor Víctor Saladitas, una empleada municipal, así como un escolta del alcalde.

De acuerdo con los primeros informes, se dio a conocer que al iniciar ese evento y en medio de miles de personas, dos hombres armados dispararon en contra del presidente municipal independiente. Al repeler el ataque, el cuerpo de seguridad y elementos policiales hirieron a uno de los agresores que al parecer murió en el trayecto al hospital y detuvieron a otro más.

Personal paramédico dio los primeros auxilios a las víctimas y las trasladaron a un hospital de la ciudad de Uruapan, donde reportaban muy grave a Carlos Manzo, con varios disparos en diferentes partes del cuerpo. También es considerado como delicado el escolta, así como el regidor Víctor Saladitas, quien presenta tres impactos de bala.

Horas antes del ataque, Manzo Rodríguez realizó un recorrido por las principales calles de la zona centro, desde donde hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó en redes sociales el atentado contra el presidente municipal e informó que elementos de seguridad están en el lugar.

"Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional están en el municipio coordinando acciones de seguridad", dijo.

Saldo preliminar

Ataque armado en Festival de Velas en Uruapan dejó:

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, falleció en el hospital.

Un escolta del alcalde se encuentra muy grave.

Una empleada municipal se reporta grave.

Víctor Saladitas, regidor, herido.

Además de: Un criminal abatido

Dos criminales detenidos, uno de ellos está herido.

MV