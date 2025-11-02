Octubre cierra con reporte de 50 asesinatos diarios en el país

Octubre cerró con un promedio de 50 asesinatos diarios en México. Según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mil 553 personas fueron asesinadas en el país durante el mes pasado.

Se trata del mes con la menor incidencia de homicidios dolosos de 2025, año que acumula más de 15 mil víctimas de enero a septiembre, de acuerdo con el informe estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunque octubre aparece al momento como el mes menos violento del año, la situación en Sinaloa mantiene una tendencia adversa. La entidad, afectada por la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, registró 127 asesinatos en octubre, un incremento de 20% respecto a los 106 homicidios contabilizados en septiembre de 2025. En promedio, en Sinaloa se cometieron cuatro asesinatos diarios; el día más violento fue el 22 de octubre, con 11 víctimas de homicidio doloso.

El reporte diario de víctimas de homicidio doloso de la SSPC, elaborado con base en los datos proporcionados por fiscalías o procuradurías estatales, señala que los estados más violentos en octubre fueron Guanajuato, 147; Sinaloa, 127; Chihuahua, 120; Estado de México, 120; y Michoacán, 101.

Entre los homicidios registrados en Michoacán destaca el del empresario Bernardo Bravo Manríquez, quien fuera presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Este hecho provocó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, viajaran a la Tierra Caliente para revisar la estrategia de seguridad contra los grupos criminales dedicados a la extorsión de limoneros en la región.

Los datos de octubre confirman que, pese a la reducción general de homicidios en el país, la violencia letal continúa concentrándose en ciertas Entidades, especialmente donde operan grupos criminales con enfrentamientos directos o redes de extorsión. El Gobierno, a través de la SSPC y la coordinación con fuerzas locales, mantiene medidas para contener la violencia, pero los promedios diarios siguen siendo elevados y reflejan el reto persistente en materia de seguridad pública.

En suma, aunque octubre muestra una disminución comparativa en homicidios dolosos, el promedio de 50 víctimas por día mantiene la urgencia de reforzar estrategias y políticas que permitan reducir de manera sostenida los índices de violencia en todo el país.

