Autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Veracruz a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible, además de 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación diversa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que el operativo se realizó en conjunto con las Secretarías de Marina (Semar), de Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex). La dependencia explicó que esta acción tuvo lugar en el municipio de Perote, después de que se tuvo conocimiento de que una empresa de manejo de residuos peligrosos era utilizada como fachada para el almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal.

De acuerdo con el comunicado difundido, durante la revisión del inmueble fueron detenidos los ocho hombres, a quienes se les hicieron saber sus derechos de ley. Tanto ellos como el combustible, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación legal y de integrar la carpeta de investigación del caso. Según la SSPC, el monto de lo asegurado representa una afectación económica estimada de poco más de 247.5 millones de pesos, equivalentes a unos 13.3 millones de dólares, lo que significa una pérdida relevante para la delincuencia organizada dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Este aseguramiento ocurre días después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelara durante su comparecencia en el Senado mexicano la semana pasada que el Gobierno ha decomisado 98 millones de litros de combustible durante el primer año de administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras expuestas por el funcionario durante su intervención ante legisladores reflejaron el énfasis que el Gobierno mantiene para inhibir la operación de redes dedicadas al desvío, almacenamiento o comercialización de combustible robado, fenómeno conocido como “huachicoleo”.

Sin embargo, en septiembre pasado, el propio García Harfuch confirmó la detención de servidores públicos y empresarios por su probable participación en una red de corrupción que permitió el ingreso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas. Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante de la Secretaría de Marina, Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Farías Laguna, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El señalamiento sobre este caso particular evidenció que las investigaciones y los aseguramientos no solo alcanzan a grupos criminales, sino también a funcionarios con responsabilidades operativas dentro del sector.

Con la información difundida este fin de semana, la SSPC insistió en que cada aseguramiento de combustible ilegal permite restar recursos económicos a organizaciones criminales que operan en distintas zonas del país. La coordinación entre las distintas instituciones federales en el operativo en Perote, así como la incautación de vehículos utilizados para el traslado de combustible y el aseguramiento del inmueble, fueron presentadas como parte de la estrategia institucional para combatir la comercialización ilícita y sus mecanismos de financiamiento.

