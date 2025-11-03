Alternativas viales a la marcha de transportistas en CDMX hoy 3 de noviembre

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM) realiza una mega marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) lo cual ha provocado diversos bloqueos vehicular y congestión en el tránsito de distintas zonas de la Ciudad de México, así como accesos provenientes del Estado de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los contingentes de manifestantes comenzaron a concentrarse antes de las 07:00 horas en autopistas y avenidas principales, especialmente en la México-Querétaro, lo que ha provocado un tránsito lento, pese al despliegue de operativos de vialidad en la región.

La AAARM exige la aparición con vida de Fernando Galindo, transportista desaparecido en Jilotepec, Estado de México, así como mayores seguridades para los trabajadores frente a las extorsiones, secuestros y robos que afectan al gremio. En ese sentido, los manifestantes publicaron un comunicado solicitando a los tres niveles de gobierno, la aparición inmediata del transportista, así como la acción inmediata en las solicitudes.

Ante la falta de compromisos concretos, los transportistas advirtieron que mantendrán su presencia en las zonas estratégicas de la CDMX, a manera de presión para que se cumplan sus estatutos.

Estas son las alternativas viales

La caravana de manifestantes partió desde diversos municipios entre los que se encuentran Jilotepec, Atlacomulco, Toluca, Lerma, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán. Todas estas rutas buscan llegar como destino final a la Plaza de la Constitución o Zócalo, en el centro de la Ciudad de México.

Ante ello, la SSC informó que las principales afectaciones se registran en los accesos norte, poniente y centro de la capital. Por ello mismo, se sugiere tomar alguna de estas siguientes rutas, para asegurar un trayecto seguro:

Desde el norte: Río Consulado, Eduardo Molina, Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso).

Desde el poniente: Ejército Nacional, Río San Joaquín, Mariano Escobedo.

Desde el sur: Eje 8 Sur, División del Norte, Plutarco Elías Calles.

Desde el oriente: Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 1 Oriente (Andrés Molina Enríquez), Viaducto Miguel Alemán.

Por otro lado, con respecto al transporte público, el Metro, Metrobús y Trolebús operan con normalidad, aunque podrían presentar retrasos en líneas que cruzan Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Se espera que las afectaciones se extiendan hasta medio día de este lunes 3 de noviembre.

