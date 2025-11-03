Este lunes, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó que grupos de oposición estén utilizando el magnicidio de Carlos Manzo , quien fungió como presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán, como herramienta política para atacar a la actual Administración liderada por Morena.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum legitimó que las y los pobladores de Uruapan hayan marchado indignados para exigir justicia y el esclarecimiento del magnicidio de Carlos Manzo, acontecido durante el Festival de las Velas.

" El dolor, la indignación del pueblo de Uruapan por la muerte de su alcalde, es natural y, además, era un hombre muy querido por su comunidad [...]. Hay que ser sensibles a ello ", dijo.

Sin embargo, la Mandataria denunció que la oposición utiliza este trágico homicidio como una herramienta política para demeritar las acciones en tema de seguridad que, dijo, ha logrado la actual y la anterior Administración al frente del gobierno del país.

Sheinbaum lamentó que dichos grupos no mostraran empatía ante el lamentable homicidio y señaló que, por el contrario, se ha utilizado en redes sociales en busca de desprestigiar al gobierno actual y señalarlo, de nueva cuenta, como un " narcogobierno ".

" El uso político muy obvio de esta situación para lanzarse contra el gobierno. Son dos cosas distintas, porque en una hay que tener sensibilidad, empatía y atender, y en la otra también hay que decir lo que son [...]. Hay mucho dinero involucrado [...], en levantar tendencias, en impulsar mentiras, en para ir generando una… un ambiente o confundir ", denunció.

La Mandataria admitió que hay trabajo por hacer en Michoacán, pero señaló que la entidad se encuentra en una situación de violencia derivada del gobierno de Felipe Calderón , quien le declaró la guerra al narcotráfico durante su sexenio desde 2006 y hasta 2012.

" Diciembre del 2006 es donde decreta la guerra contra el narco Calderón en Michoacán. ¿Cómo deja Calderón a Michoacán en el 2012?, ¿cómo llega Peña [Enrique Peña Nieto] y cómo deja Michoacán en el 2018? Y el trabajo que hizo el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y el trabajo que estamos haciendo nosotros y vamos a reforzar, no es ni autocomplacencia ni nada [...]. La paz y la seguridad son fruto de la justicia. La justicia en el amplio sentido, desde la justicia social hasta un sistema de justicia que nos lleve a la cero impunidad ", declaró.

