Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmiente ataque armado contra Alfredo Olivas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió la versión de que el cantante Alfredo Olivas había sido víctima de un ataque armado en carretera , cuando se dirigía a Ciudad Victoria.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa", informó este miércoles la Vocería en sus cuentas oficiales.

Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o… pic.twitter.com/Nb0T8hVAFC— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 13, 2025

Según la información oficial, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas.

De esta forma la Vocería de Seguridad de Tamaulipas negó las publicaciones en algunos medios digitales, los cuales aseguraban que el cantante había recibido un balazo en el abdomen y trasladado de gravedad a un hospital de Ciudad Victoria.

La última publicación de Alfredo Olivas en su cuenta de Instagram la hizo esta tarde, con una fotografía suya y el tema musical "Los inadaptados".

