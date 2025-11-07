En punto de las 10 de la mañana, inició la llamada Marcha por la Paz para exigir justicia y seguridad después del asesinato del exalcalde Carlos Manzo el pasado sábado.

Miles de personas se dieron cita en la Glorieta de McDonald's, todos vestidos de blanco; algunos portando pancartas para exigir justicia y paz en Uruapan, otros llevaron globos blancos y decenas con sombreros, en homenaje al presidente municipal asesinado.

La concentración fue encabezada por un grupo con vestimenta purépecha que porta una bandera de México y copal y avanzó por paseo Lázaro Cárdenas, calle 5 de febrero y terminará su andar en el centro de Uruapan.

A pesar de que se pretendía que fuera una marcha silenciosa, hubo gritos de consignas como "Carlos vive, la lucha sigue", "Grecia no estás sola" y "Pueblo Callado, jamás será escuchado", entro otras.

Los comercios y transporte del municipio realizaron un paro desde esta mañana y se prevé que reanuden sus actividades por la tarde después de las 16:00 horas. Además de que decenas de locales colocaron moños negros afuera de sus establecimientos.

Uruapan :

Por la megamarcha por la paz de Michoacán que se está llevando a cabo en #Uruapan.

��

70 mil personas aprox, se reunieron para exigir justicia y despreciar el actuar del gobierno de Morena.

��

Casi el 20% de la población de Uruapan salió a protestar.

pic.twitter.com/qrsNpnhBE1— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 7, 2025

