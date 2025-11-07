SEP: Estas son las fechas para las vacaciones de Semana Santa 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales de las vacaciones de Semana Santa correspondientes al ciclo escolar 2025-2026 , una de las pausas más esperadas por estudiantes, docentes y familias mexicanas.

De acuerdo con el calendario escolar publicado por la dependencia federal, los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— disfrutarán de un periodo de descanso que comprenderá del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, coincidiendo con las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

Durante este lapso, las familias podrán aprovechar para realizar actividades recreativas, viajar o simplemente descansar, ya que las fechas coinciden con los días más importantes del calendario litúrgico:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

Lunes Santo: 30 de marzo de 2026

Martes Santo: 31 de marzo de 2026

Miércoles Santo: 1 de abril de 2026

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Finalmente, la SEP informó que las clases se reanudarán el lunes 13 de abril de 2026, con lo cual los estudiantes retomarán sus actividades académicas en la recta final del ciclo escolar.

