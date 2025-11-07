Repartidor se defiende y frustra asalto de dos sujetos en CDMX | VIDEO

En redes sociales se compartió un video que rápidamente llamó la atención del público, pues muestra el momento en que dos hombres intentan asaltar a un repartidor en las calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En las imágenes, difundidas por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez a través de su cuenta de X, se observa cómo un repartidor de una plataforma de envíos en línea se detiene frente a un domicilio señalado, cuando segundos después uno de los hombres se le acerca y lo amenaza , mientras el segundo sujeto lo rodea por el lado contrario.

Los agresores intentaron someterlo aparentemente sin utilizar armas, por lo que el repartidor logró zafarse tras varios minutos de forcejeo y de esquivar múltiples golpes y patadas.

En la grabación también se aprecia cómo una mujer que pasaba por el lugar, al percatarse del intento de asalto, huye rápidamente de la escena sin mirar atrás.

Pese a la violencia del ataque, el repartidor consiguió darles pelea a ambos hombres, quienes al verse superados escaparon del sitio, derribando la motocicleta de la víctima en su huida.

El trabajador logró levantar su moto y recuperar todas sus pertenencias. Antes de retirarse del lugar, se le observa intercambiando algunas palabras con una persona que presenció los hechos.

Hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad de los asaltantes, por lo que las autoridades capitalinas solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlos.

SON RATEROS… y SON BRUTOS

Así intentaron estos 2 tipos asaltar a un repartidor en la peligrosa @Alc_Iztapalapa

Le hicieron un pedido, pero era una trampa.

El repartidor se defendió, y así les fue.

Si los identifica avise a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/4OjV10LgoT— Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 7, 2025

