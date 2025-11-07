El agresor de Claudia Sheinbaum enfrenta proceso penal por otro caso de abuso sexual

El hombre señalado por agredir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera, fue vinculado a proceso este viernes por el delito de abuso sexual en perjuicio de otra mujer.

De acuerdo con las autoridades, un juez determinó el inicio del proceso judicial contra Rivera, de 33 años, por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos a una joven de 25 años el pasado martes, en calles del centro de la Ciudad de México, poco después del incidente en el que también habría agredido a la mandataria.

La audiencia se efectuó este viernes en la capital del país, derivada únicamente de la denuncia presentada por la joven víctima. Tras el señalamiento, el acusado fue detenido por agentes que ya lo mantenían bajo vigilancia a raíz del ataque contra la presidenta.

El sujeto permanecerá preso en el Reclusorio Norte, y aún deberá enfrentar un proceso penal por la agresión a la mandataria mexicana.

El martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

La agresión quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales. Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la mandataria intervino.

El miércoles, en su conferencia de prensa, Sheinbaum informó que interpuso una denuncia contra el sujeto, aunque reconoció que dudó en hacerlo, pero lo hizo para enviar "un mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres".

Además, informó que el sujeto agredió a otras mujeres en el centro de la ciudad el mismo día que a ella.

La agresión a Sheinbaum ha generado una fuerte indignación en el país por la persistencia de delitos sexuales y violencia contra las mujeres, que llega hasta la más alta autoridad del país.

En México, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48 %), psicológica (52 %) o física (35 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o 'cifra negra' de más del 90% por casos que no se denuncian.

