El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, fue citado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para rendir declaración en calidad de testigo dentro de la investigación derivada de la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

La comparecencia está programada para el próximo 9 de junio a las 11:00 horas ante la Fiscalía Especializada en materia de Homicidio Doloso.

Investigación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo

La denuncia presentada por la presidenta municipal está vinculada con el homicidio de su esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, un caso que ha generado atención política y mediática en Michoacán.

De acuerdo con la denuncia, diversos actores políticos habrían mantenido diferencias públicas con Manzo Rodríguez antes de su asesinato, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación que sigue la autoridad ministerial.

Otros exfuncionarios ya fueron llamados a declarar

Además del senador Raúl Morón, la Fiscalía estatal también citó previamente al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, y al diputado federal y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

Ambos acudieron a comparecer ante las autoridades ministeriales en fechas anteriores como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

Acusaciones de amenazas y actos ilícitos

Según la denuncia promovida por Grecia Quiroz, los tres personajes políticos habrían incurrido en presuntos actos ilícitos y amenazas contra Carlos Manzo.

La alcaldesa sostiene que su esposo realizó diversos señalamientos públicos en los que responsabilizaba a estos actores políticos de cualquier situación que pudiera afectarlo.

Dichas declaraciones quedaron registradas en videos difundidos antes de su muerte y forman parte de los elementos que actualmente analiza la Fiscalía.

Fiscalía verifica material audiovisual

Como parte de la investigación, la Fiscalía General del Estado realizó la revisión y validación del material multimedia presentado dentro del expediente.

Tras corroborar la autenticidad de los videos y otros elementos de prueba, la autoridad ministerial determinó llamar a declarar a los personajes señalados, quienes mantenían una relación de confrontación política con Carlos Manzo Rodríguez.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento, las comparecencias se realizan en calidad de testigos y las autoridades no han informado sobre posibles imputaciones derivadas de las diligencias.

La Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos relacionados con el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y determinar si existen responsabilidades adicionales en el caso.

Quién era Carlos Manzo

Carlos Alberto Manzo Rodríguez , conocido popularmente por liderar el Movimiento del Sombrero, asumió como presidente municipal independiente de Uruapan en septiembre de 2024.

Su breve mandato se caracterizó por un discurso frontal contra la corrupción policial y la extorsión del crimen organizado en la región aguacatera. Trágicamente, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan, mientras se llevaba a cabo el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos.

El magnicidio conmocionó a nivel nacional y desató una ola de protestas en Michoacán, exigiendo justicia y mayor seguridad. Ante el vacío de poder, el Congreso del Estado designó a su viuda, Grecia Quiroz García, como alcaldesa sustituta el 5 de noviembre de 2025.

Desde que asumió el cargo, Quiroz ha prometido continuar con el legado de su esposo y ha mantenido una postura crítica frente a las autoridades estatales y federales por las fallas en la protección del exedil.

Actualmente, la presidenta municipal gobierna bajo un estricto dispositivo de seguridad, rodeada permanentemente por escoltas y elementos de la Guardia Nacional.

Su administración se ha convertido en un símbolo de resistencia en un municipio asediado por la violencia, mientras ella misma lidera la exigencia pública para que la Fiscalía profundice en todas las líneas de investigación, incluyendo a los adversarios políticos de Manzo.

EE