La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, solicitó el apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia de todo el país, para la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El coronel retirado del Ejército Mexicano, está relacionado a la misma causa penal que los otros siete escoltas a los que la madrugada del jueves, un juez le dictó vinculación a proceso.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, reiteró que las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron a los siete escoltas, es por el delito de homicidio y lesiones calificados, por comisión por omisión, en calidad de garantes.

Ello, dijo, ya que estos escoltas, eran el círculo cercano de la seguridad del presidente municipal y de acuerdo a los videos, fue en tres ocasiones, que el menor, Víctor Manuel, hizo el intento de acercarse a Manzo, hasta que logró llegar y hacer los disparos.

"No fue un exmilitar, no fue un exmarino, no fue alguien preparado y de mucha experiencia; fue un joven de 17 años, que en su estado por la droga que consumió, logró burlar este círculo de seguridad y aparte de que era el único que traía una capucha blanca y las manos dentro de su sudadera, no se percataron en el momento del acercamiento de las dos primeras y la tercera ocasión, que es cuando comete el homicidio", sostuvo.

Carlos Torres Piña, reiteró que ese 1 de noviembre, fueron siete los disparos realizados: seis de estos al cuerpo de Carlos Manzo y el caso del séptimo disparo, de acuerdo con los datos periciales, proviene de la misma arma, de acuerdo con los casquillos, con una diferencia de 15 segundos -entre el sexto y el séptimo-, en donde uno de los escoltas, con la misma arma -del asesino material-, dispara al agresor, en este caso a Víctor Manuel.

Sobre este caso, reiteró que la orden de aprehensión es para ocho escoltas, cumplimentaron siete y hay uno al que no se le pudo cumplimentar, que es el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

"Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión, próximamente. Él era el coordinador de escoltas. Ya se hizo la solicitud de colaboración a las diferentes áreas de seguridad municipales, estatales y federales".

El cuerpo de escoltas fue detenido el pasado 21 de noviembre, cuando se encontraban al interior de la Casa de la Cultura, en pleno centro de Uruapan.

Quién, a pesar de que fue requerido por las instancias judiciales y de procuración de justicia, fue el coordinador de escoltas, José Manuel Jiménez Miranda.

Como director municipal de Seguridad Pública, el coronel retirado del Ejército Mexicano, fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, luego de que este la golpeara y la agrediera psicológicamente.

Eso le costó dejar el cargo y tras llegar a un acuerdo conciliatorio con su pareja, Jiménez Miranda fue nombrado por Carlos Manzo, como su "jefe de escoltas", lo que le permitió continuar con la selección de elementos para ese grupo de guardias personales.

El fiscal michoacano, Carlos Torres Piña, adelantó que en próximos días, la institución a su cargo va a hacer una mayor cobertura sobre la investigación de este hecho, para detallar más, porque aún están en algunas diligencias.

"Pero con lo que ya se tiene en las audiencias donde se vincularon a proceso fue un avance fundamental. Le agradezco mucho a las fuerzas federales y a las instituciones, al secretario Omar García Harfuch, por todo el apoyo y el respaldo y el personal que ha estado aquí con nosotros colaborando", enfatizó.

Explicó que de esta investigación se han hecho 274 diligencias que sustentan la Carpeta de Investigación del homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Del total de diligencias, 143 son dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos conservados, que ha presentado la Fiscalía como prueba técnica y científica, para obtener las órdenes de aprehensión y la vinculación a proceso de los ocho detenidos.

"En estas etapas de reconstrucción de hechos y de dictámenes periciales, nos apoyó mucho la Fiscalía de Nuevo León, que mandó 10 peritos en criminalística, balística que apoyaron en medicina forense también, en todo el proceso para la integración de dictámenes periciales y que han sustentado la Carpeta de Investigación", mencionó.

Torres Piña, adelantó que también se le pidió a poyo a la Fiscalía General de la República.

"Nos mandaron su dictamen hace dos días y también ha sido incorporado a la Carpeta de Investigación".

Destacó que luego de vincular a proceso a los siete escoltas y uno de los presuntos operadores de la logística del asesinato de Carlos Manzo, el juez de la causa les dio 3 meses a todas las partes, para las investigaciones complementarias.

Enfatizó, además, que está documentado que Jorge Armando N, El Licenciado, no fue golpeado, ni torturado, como lo dijo en la audiencia, y, que, con relación a su captura, se le detuvo en flagrancia con portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y con droga.

"Y además ofreció alrededor de 10 mil dólares a los agentes que lo detuvieron, a cambio de que lo dejaran en libertad. Eso fue la tarde del 18 de noviembre. Nosotros ya traíamos adelantada la investigación, desde días antes y seguimos trabajando, para obtener las órdenes de aprehensión por el homicidio de Carlos Manzo como autor intelectual", señaló Carlos Torres Piña.

