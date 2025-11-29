Harfuch anuncia operativos y mayor coordinación para combatir la inseguridad en carreteras

El titular de la Secretaría de Seguridad en México, Omar García Harfuch, aseguró este sábado que se trabajará en mejorar la vigilancia en las carreteras del país, después de reunirse con transportistas que recientemente participaron en un paro nacional junto a productores del campo.

A través de un mensaje en X, Harfuch señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el encuentro permitió acordar el compromiso de “fortalecer la seguridad vial y brindar mayor protección al sector”.

Asimismo, explicó que, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se pactó "reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia".

Además, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito.

Finalmente, aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte "para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados".

El encuentro ocurrió luego de un paro nacional realizado por transportistas y agricultores en todo el país, del pasado lunes 24 al jueves 27 de noviembre , que incluyó el bloqueo de distintas vialidades y aduanas fronterizas.

Al anunciar el retiro de los bloqueos tras alcanzar un acuerdo preliminar con el gobierno, el jueves, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo que aunque no están "totalmente satisfechos" lograron que el gobierno se comprometa atender la inseguridad en las carreteras del país.

Entre sus principales demandas, los operadores de transporte exigen mejorar la seguridad en las vialidades, tras el aumento de crímenes y desapariciones de transportistas en distintos estados del país.

Mientras que los agricultores demandan precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

